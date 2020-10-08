شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة الدعاية الانتخابية لمرشحى النواب.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على انتخابات مجلس النواب 2020، لذا يقوم كل المرشحين بعمل حملاتهم الانتخابية لكسب مزيدا من المؤيدين داخل دوائرهم، و لكن ما هى تكلفة الدعاية الانتخابية وحدودها في كل الجولات؟، ينظم القانون الأموال التي ينفقها المرشحين في دعاياتهم على النحو التالى : 500 ألف جنيه للمرشحين الفردى بالجولة الأولى.

و200 ألف جنيه بجولة الإعادة.

و7 ملايين جنيه للقائمة ذات الـ42 مقعدا.

وفى الإعادة 2.8 مليون جنيه.

Advertisements أما القائمة ذات الـ100 مقعد.

يصل حد الدعاية 10.6 مليون جنيه.

وفى الإعادة 6.6 مليون جنيه.

تكلفة الدعاية الانتخابية



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