شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعتمد نتيجة القيد لجدول المشتغلين.. وإعلانها السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، نتيجة القيد لجدول المشتغلين التي عقدت أيام 7,8,9 سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن تعلن أسماء المنقولين من جدول تحت التمرين الى المشتغلين السبت القادم.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قرر منح الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم أبو راس، عضوية نقابة الصحفيين الشرفية، وذلك تخليدا لذكراه وتكريما لدوره الرائد في العمل الصحفي، جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وقال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين فى تصريحات صحفيه له، إن المجلس وافق بالإجماع على منح الزميل الراحل إبراهيم أبو راس عضوية نقابة الصحفيين الشرفية الذي رحل عن عالمنا الاسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض اللعين وقبل أن يحقق حلمه في الالتحاق بنقابة الصحفيين.

وأضاف الرمحي، أن تكريم نقابة الصحفيين للزميل الراحل إبراهيم أبو راس يأتي تقديرا لدوره البارز في العمل الصحفي وما قدمه من أعمال وأبحاث وتغطيات متنوعه في كافة الأعمال والألوان الصحفية، فضلا عن تفرده وتميزه في الملف الديني، فضلا عن تفرده في ملف التيارات الفكرية الإسلامية والمسيحية واليهودية.