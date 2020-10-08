شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى طريقة التصويت الصحيحة فى انتخابات النواب؟.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، يقدم الخليج 365 دليلا إرشاديا للناخبين عن طريقة التصويت الصحيحة حتى لا يتعرض صوتك للبطلان و هى على النحو التالى :



يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته



ارتداء الكمامة الطبية



تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى دون اشتراط سريانها



يستلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورتان بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها



يجرى التصويت على مرشحى القوائم فى بطاقة مستقلة



Advertisements

اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة



يضع البطاقة فى الصندوق الخاص بالقائمة



إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة



يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة



-يثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات