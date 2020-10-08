ما هى طريقة التصويت الصحيحة فى انتخابات النواب؟.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، يقدم الخليج 365 دليلا إرشاديا للناخبين عن طريقة التصويت الصحيحة حتى لا يتعرض صوتك للبطلان و هى على النحو التالى :
يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته
ارتداء الكمامة الطبية
تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى دون اشتراط سريانها
يستلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورتان بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها
يجرى التصويت على مرشحى القوائم فى بطاقة مستقلة
اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة
يضع البطاقة فى الصندوق الخاص بالقائمة
إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة
يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة
-يثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات
طريقة التصويت الصحيحة فى انتخابات النواب
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