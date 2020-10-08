- 1/2
- 2/2
رفض أليكس سالا، اللاعب الشاب لفريق برشلونة البالغ من العمر 19 سنة، التعاقد مع فريق مغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وكشف موقع “أخبار برشلونة” أن اللاعب الشاب، الذي يمارس ضمن رديف فريق برشلونة في بطولة القسم الثاني حرف “باء” رفض مقترح إعارته إلى فريق مغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشدد المصدر ذاته على كون مدرب رديف برشلونة، غارسيا بيمينتا، يمتلك ضمن المجموعة 3 لاعبين، بينهم أليكس، يمكنهم التدرب رفقة المجموعة دون المشاركة في المباريات بحكم عدم توفرهم على أرقام أقمصة، وهو ما دفع تشافي فيلاخوانا، المسؤول عن التكوين بالفريق الكتلاني، إلى محاولة إلحاقه بفريق مغربي غير أن اللاعب رفض المقترح.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب شاب لبرشلونة يرفض التعاقد مع فريق مغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.