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لاعب شاب لبرشلونة يرفض التعاقد مع فريق مغربي

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محمد الشرع 0 تبليغ

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رفض أليكس سالا، اللاعب الشاب لفريق البالغ من العمر 19 سنة، التعاقد مع فريق مغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف موقع “أخبار برشلونة” أن اللاعب الشاب، الذي يمارس ضمن رديف فريق برشلونة في بطولة القسم الثاني حرف “باء” رفض مقترح إعارته إلى فريق مغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد المصدر ذاته على كون مدرب رديف برشلونة، غارسيا بيمينتا، يمتلك ضمن المجموعة 3 لاعبين، بينهم أليكس، يمكنهم التدرب رفقة المجموعة دون المشاركة في المباريات بحكم عدم توفرهم على أرقام أقمصة، وهو ما دفع تشافي فيلاخوانا، المسؤول عن التكوين بالفريق الكتلاني، إلى محاولة إلحاقه بفريق مغربي غير أن اللاعب رفض المقترح.

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