التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2929 بكورونا.. أكثر من نصفها في جهة “البيضاء”- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2929 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1522 حالة، من بينها 1114 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 366 حالة جديدة، منها 90 حالة بالصخيرات تمارة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 219 حالة، منها 119 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 207 حالة جديدة، منها 139 حالة بأكادير.

وبجهة الشرق، سجلت 127 حالة، منها 42 حالة بوجدة.

وبجهة درعة تافلالات سجلت 131 حالة جديدة، منها 54 حالة بالراشيدية.

وبجهة الشمال سجلت 122 حالة، منها 42 بطنجة أصيلة، ثم 118 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، منها 44 حالة بخريبكة.

وبجهة الشرق سجلت 114 حالة، منها 66 حالة جديدة يوجدة أنجاد.

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وبجهة فاس مكناس سجلت 76 حالة جديدة، ثم 22 بجهة كلميم واد نون، و17 بجهة الجداخلة وادي الذهب، ثم 15 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2133 حالة شفاء، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 142953 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 393,7 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 8,1 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 120275 حالة، بمعدل تعاف يناهز 84,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,74 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.