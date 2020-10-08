النقل التلفزي “يفرض” على العصبة الاحترافية تعديل برنامج الجولة الأخيرة

فرض النقل التلفزي على العصبة الاحترافية لكرة القدم تعديل برنامج الجولة الأخيرة من منافسات البطولة الاحترافية.

وكشف بلاغ الجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة محليا أنه بهدف تمكين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تغطية شاملة للمباريات المتبقية وبعد استشارة الأندية المعنية، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعديل موعد انطلاق مباريات الدورة 30 والأخيرة من البطولة الاحترافية القسم الأول والمبرمجة يوم السبت المقبل والذي أصبح على الشكل التالي:

– يوسفية برشيد ضد نادي الدفاع الحسني الجديدي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

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– نادي سريع واد زم ضد الاتحاد الرياضي لطنجة ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال.

– المغرب أتليتك تطوان ضد نادي اولمبيك خريبكة ابتداء من الساعة السابعة مساء.

– نهضة أتليتك الزمامرة ضد نادي رجاء بني ملال ابتداء من الساعة السابعة مساء.