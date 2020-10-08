شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الباكستانية تسهل منح التاشيرات وتجديد الاقامات للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 التقى سفير اليمن في اسلام اباد الدكتور محمد العشبي اليوم السكرتير الاتحادي لوزارة الداخلية الباكستانية يوسف نسيم كوكر لمناقشة تسهيل منح التأشيرات وتجديد الاقامات للطلاب اليمنيين في باكستان.

وأبدى المسئول الباكستاني استعداد وزارة الداخلية لتذليل الصعاب وحل القضايا المطروحة ما امكن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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