اخبار العالم

الداخلية الباكستانية تسهل منح التاشيرات وتجديد الاقامات للطلاب اليمنيين

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الباكستانية تسهل منح التاشيرات وتجديد الاقامات للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020

التقى سفير اليمن في اسلام اباد الدكتور محمد العشبي اليوم السكرتير الاتحادي لوزارة الداخلية الباكستانية يوسف نسيم كوكر لمناقشة تسهيل منح التأشيرات وتجديد الاقامات للطلاب اليمنيين في باكستان.

 

وأبدى المسئول الباكستاني استعداد وزارة الداخلية لتذليل الصعاب وحل القضايا المطروحة ما امكن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الباكستانية تسهل منح التاشيرات وتجديد الاقامات للطلاب اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا