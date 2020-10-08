- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد أوروبي على تحركات تركيا في فاروشا القبرصية والان مع التفاصيل
الخميس 8 أكتوبر 2020
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو الخميس، في بروكسل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيقيمون إجراءات تركيا في فاروشا القبرصية، وسيحددون المزيد من القرارات في إطار النهج الثنائي المقرر في المجلس الأوروبي يوم الخميس الماضي.
وقال ستانو: "نراقب الحقائق ونسجل ما يجري، كان موقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والدول الأعضاء واضحاً جداً، في البيان الذي صدر الليلة الماضية وفي استنتاجات المجلس في الأسبوع الماضي" حسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.
وأضاف ستانو إن "توقعات وموقف الاتحاد الأوروبي من كل هذه القضايا التي نناقشها واضح للغاية وما ينتظره الاتحاد الأوروبي الآن هو علامات من شأنها أن تسمح للقادة عند عودتهم إلى مسألة العلاقة مع تركيا في ديسمبر(كانون الأول) المقبل، تقييم إذا كان هناك تقدم أو نهج بناء أم كان هناك شيء عكس الروح البناءة والحوار. وبناء على هذا الاستعراض سيقرر القادة الخطوات التالية".
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد أوروبي على تحركات تركيا في فاروشا القبرصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.