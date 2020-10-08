أول رد أوروبي على تحركات تركيا في فاروشا القبرصية

الخميس 8 أكتوبر 2020

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو الخميس، في بروكسل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيقيمون إجراءات تركيا في فاروشا القبرصية، وسيحددون المزيد من القرارات في إطار النهج الثنائي المقرر في المجلس الأوروبي يوم الخميس الماضي.



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وقال ستانو: "نراقب الحقائق ونسجل ما يجري، كان موقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والدول الأعضاء واضحاً جداً، في البيان الذي صدر الليلة الماضية وفي استنتاجات المجلس في الأسبوع الماضي" حسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.

وأضاف ستانو إن "توقعات وموقف الاتحاد الأوروبي من كل هذه القضايا التي نناقشها واضح للغاية وما ينتظره الاتحاد الأوروبي الآن هو علامات من شأنها أن تسمح للقادة عند عودتهم إلى مسألة العلاقة مع تركيا في ديسمبر(كانون الأول) المقبل، تقييم إذا كان هناك تقدم أو نهج بناء أم كان هناك شيء عكس الروح البناءة والحوار. وبناء على هذا الاستعراض سيقرر القادة الخطوات التالية".