شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: ارتفاع قياسي في حالات الإصابة اليومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وزادت الوفيات 5514 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في العالم إلى مليون و50 ألفا.
وسجلت الهند 78 ألفا و524 إصابة جديدة، وتلتها البرازيل بتسجيل 41 ألفا و906 إصابات، في حين سجلت الولايات المتحدة 38 ألفا و904 إصابات جديدة.
وكانت الإحصائية القياسية العالمية السابقة لإصابات كورونا قد سجلت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بزيادة 330 ألفا و340 إصابة، وسجلت المنظمة رقما قياسيا في عدد الوفيات بلغ 12 ألفا و393 وفاة في 17 أبريل نيسان. (إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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