شكرا لقرائتكم خبر عن "برلين" تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في ولاية برلين الألمانية اليوم أن العاصمة أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز معدل الإصابات الجديدة الحد التحذيري البالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.
وأوضحت الوزارة أن هذا المعدل بلغ في الأيام الماضية 8ر52 حالة.
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