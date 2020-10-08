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"برلين" تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في ولاية برلين الألمانية اليوم أن العاصمة أصبحت بؤرة لتفشي ، حيث تجاوز معدل الإصابات الجديدة الحد التحذيري البالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

وأوضحت الوزارة أن هذا المعدل بلغ في الأيام الماضية 8ر52 حالة.

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