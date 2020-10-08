شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تصفع القطاع المالي الإيراني بحزمة عقوبات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
ولدى إعلانها عن العقوبات عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا إنها اعتبرت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، غير أنها قالت إن الموانع لا تنطبق على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.
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