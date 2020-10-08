شكرا لقرائتكم خبر عن «FBI» يحبط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الخميس إنه أحبط مؤامرة للإطاحة بحكومة ولاية ميشيجان وخطف حاكمتها جريتشن ويتمير وإنه يملك حجة مقنعة لتوجيه الاتهام إلى ستة رجال بارتكاب عملية فاشلة انطوت على التواصل مع جماعة مسلحة.

وستعلن تفاصيل العملية خلال مؤتمر صحفي لمسؤولي إنفاذ القانون تحضره وزيرة العدل في الولاية دانا ناسل وكبار ممثلي الادعاء.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى في البداية معلومة بأن مجموعة من الأفراد "يناقشون الإطاحة بالقوة بعناصر محددة في الحكومة وسلطات إنفاذ القانون" مطلع 2020، بحسب إفادة مكتوبة من العميل الخاص ريتشارد تراسك كشف عندها المكتب اليوم الخميس.

وتشمل المؤامرة المزعومة التواصل مع إحدى الجماعات التي لم يرد اسمها في الإفادة.