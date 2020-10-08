أهالي منطقة جنوبي بغداد يشكون انقطاع الكهرباء عنهم منذ يومين

شكا أهالي منطقة جنوبي بغداد من انقطاع التيار الكهربائي عنهم منذ يومين. وقالوا في مناشدة عبر الخليج 365، "نحن اهالي منطقة الدورة/ الحي الزراعي نناشد وزارة الكهرباء والجهات المعنية بالتدخل واعادة التيار الكهربائي الى المنطقة". وأضافوا أن "التيار انقطع منذ يوم الثلاثاء الماضي بدون سابق انذار".

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