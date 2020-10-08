مرور 72 عاماً على تأسيس اتحاد الكرة العراقي

2020-10-08 | 20:02
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يحتفل الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس بمرور 72 عاماً على تأسيسه.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1948، تم تأسيس الاتحاد العراقي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".
ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف رسمياً بالاتحاد العراقي ومشاركته بمختلف البطولات الدولية.
ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف رسمياً بالاتحاد العراقي ومشاركته بمختلف البطولات الدولية.
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