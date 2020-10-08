طهران: العقوبات الأمريكية الجديدة تنسف ما تبقى لنا من قنوات لشراء الغذاء والدواء

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة". وأضاف: "التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المذنبون والمساعدون بذلك من الذين يمنعون أموالنا سيواجهون العدالة".



وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، مشيرة إلى أنها "تعتبر القطاع المالي في الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902". وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، مشيرة إلى أنها "تعتبر القطاع المالي في الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".

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