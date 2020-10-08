'كورونا وغسل اليدين'.. دراسة جديدة تحسم الجدل

وكشفت دراسة جديدة نشرت في دورية "كلينيكال إنفيكشس ديزيس" أن فيروس كورونا المستجد ، يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 9 ساعات على الجلد.

هذا الرقم أكبر بكثير من المدة التي تعيش عليها فايروسات عدوى الإنفلوانزا، والتي تبقى على الجلد لمدة 1.82 ساعة فقط.



وممكن أن تزيد مدة فعالية فيروس كورونا على الجلد، في حال تلامس مع اللعاب أو المخاط، ليعيش إلى مدة تزيد عن 11 ساعة.

وأكدت الدراسة أن طول مدة بقاء الفيروس حيا على الجلد، هي من العوامل الرئيسية التي أدت لانتشاره حول العالم، وأدت لأكثر من مليون حالة وفاة.