سرقة منزل كرستيانو رونالدو في البرتغال

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2020-10-08 | 19:27
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واستغل المشتبه به، الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه، وباشرت في مطاردته، الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحا أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة ”دياريو دي نوتيسياس“ الصادرة في ماديرا.
وتقع شقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الطابق العلوي من المبنى، حيث يقيم العديد من أفراد عائلته، ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع، في مارس الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق ”السيدة العجوز“.
وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو، وبعض الأشياء غير باهظة الثمن.
وخاض رونالدو، مساء الأربعاء، مباراة ودية أمام إسبانيا في لشبونة، انتهت بالتعادل السلبي، ويستعد لملاقاة منتخب فرنسا على ملعب ”ستاد دو فرانس“ في العاصمة باريس، الأحد، قبل استضافة السويد في لشبونة الأربعاء، ضمن منافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
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