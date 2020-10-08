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سرقة منزل كرستيانو رونالدو في البرتغال

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2020-10-08 | 19:27

سرقة منزل كرستيانو رونالدو في البرتغال

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تعرض منزل النجم البرتغالي في مدينة ”فونشال“ داخل جزيرة ماديرا للسطو.
وأشار متحدث باسم شرطة الأمن العام التي فتحت تحقيقا بالحادثة بحسب وكالة فرانس برس، أنه ”تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو، صباح الأربعاء“، من دون تقديم أي معلومات إضافية.

واستغل المشتبه به، الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه، وباشرت في مطاردته، الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحا أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة ”دياريو دي نوتيسياس“ الصادرة في ماديرا.


وتقع شقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الطابق العلوي من المبنى، حيث يقيم العديد من أفراد عائلته، ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع، في مارس الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس المستجد في صفوف فريق ”السيدة العجوز“.

وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو، وبعض الأشياء غير باهظة الثمن.

 

وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف على المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.

وخاض رونالدو، مساء الأربعاء، مباراة ودية أمام إسبانيا في لشبونة، انتهت بالتعادل السلبي، ويستعد لملاقاة منتخب فرنسا على ملعب ”ستاد دو فرانس“ في العاصمة باريس، الأحد، قبل استضافة السويد في لشبونة الأربعاء، ضمن منافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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