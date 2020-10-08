جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 'إرهابيين' اثنين غربي بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، اعتقال "إرهابيين" اثنين غربي بغداد. وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بهدف ضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة، جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، ويتمكن من القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد". وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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