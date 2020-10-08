الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا. واصدرت الخزانة الأميركية بحسب "سكاي نيوز عربية"، رخصة عامة لإيقاف تحويلات مالية محددة تتضمن مؤسسات مالية إيرانية. واعتبرت الخزانة الأميركية القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بإعادة فرض العقوبات.

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