برشلونة يعلق على توقيعات سحب الثقة من بارتوميو

2020-10-08 | 18:53
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علق نادي برشلونة للمرة الأولى على توقيعات سحب الثقة من مجلس الإدارة بقيادة، جوسيب ماريا بارتيميو والتي تم جمعها من قبل الحملة المطالبة برحيله على مدار الأسابيع الأخيرة.
وتحدث نائب برشلونة الأول، جوردي كاردونر، في مؤتمره الصحفي صباح اليوم بمقر النادي عن الأمر، وقال: "بمجرد التأكد من صحة عدد التوقيعات المطلوب 16520، سيكون أمام مجلس الإدارة ما بين 10 أو 20 يومًا لعقد الاستفتاء على حجب الثقة".
وتابع: "في مجلس الإدارة، لم نتحدث مطلقًا حول إمكانية الاستقالة من مناصبنا".
وأضاف: "هناك 16 ألف توقيع لسحب الثقة ولكن هناك 90 ألف عضو آخر لم يصوتوا بعد، ويجب علينا النظر للجانبين".
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