برشلونة يعلق على توقيعات سحب الثقة من بارتوميو

ونجحت الحملة في جمع أكثر من 20 ألف توقيع، من أجل الوصول إلى 16520 توقيعًا صحيحًا وهو ما حدث بالأمس، بعد الإعلان من جانب النادي عن وجود أكثر من 18 ألف توقيع صحيح.

وتحدث نائب برشلونة الأول، جوردي كاردونر، في مؤتمره الصحفي صباح اليوم بمقر النادي عن الأمر، وقال: "بمجرد التأكد من صحة عدد التوقيعات المطلوب 16520، سيكون أمام مجلس الإدارة ما بين 10 أو 20 يومًا لعقد الاستفتاء على حجب الثقة".



وتابع: "في مجلس الإدارة، لم نتحدث مطلقًا حول إمكانية الاستقالة من مناصبنا".

وأضاف: "هناك 16 ألف توقيع لسحب الثقة ولكن هناك 90 ألف عضو آخر لم يصوتوا بعد، ويجب علينا النظر للجانبين".

