القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب في خوض مناظرة مع منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن في حالة تأجيل موعدها من الأسبوع القادم إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
يأتي البيان بعد إعلان الرئيس ترامب في وقت سابق، الخميس، أنه لن يشارك في المناظرة التي كانت مقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتابعت حملة ترامب أن المناظرة الثالثة التي كانت مقررة في 22 أكتوبر يجب أن تؤجل إلى 29 من الشهر نفسه.
ورفض الرئيس الأمريكي، الخميس، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار فيروس كورونا في ضوء إصابة الرئيس.
وكانت المناظرة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي بين الطرفين قبل أن يكشف ترامب عن إصابته بفيروس كورونا، قد شهدت حالة من الفوضى إذ قاطع الرئيس الجمهوري بايدن والمحاور طوال الوقت.
وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.
وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة فوكس بيزنس نيوز "لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية، فهذا ليس ما تكون عليه المناظرة... تجلس خلف جهاز كمبيوتر وتجري مناظرة... هذا أمر سخيف ثم يقطعون عنك الصوت وقتما يريدون".
ويمثل قرار ترامب أحدث تطور مفاجئ في السباق الرئاسي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. ويتقدم بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لكنها تظهر أيضا منافسة قوية في العديد من الولايات التي قد تحسم نتيجة الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن موقفه من المناظرة الثانية بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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