المعارضة الإيرانية تنتفض أمام ديكتاتورية الملالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بألمانيا اليوم مؤتمرا عبر الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وحضر هذا المؤتمر أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) من جميع الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى شخصيات أوروبية بارزة.

زعيمة المعارضة الإيرانية: شعبنا مستعد لإسقاط النظام



مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كانت المتحدث الرئيسي في المؤتمر.

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وسلط المؤتمر والمشاركون فيه الضوء على أوضاع حقوق الإنسان المزرية في إيران في ظل نظام الملالي، ولا سيما عمليات الإعدام الجارية في إيران.

مؤتمر المعارضة الإيرانية.. دعوات أوروبية للحزم



وحث المؤتمر وأعضاء اللجنة والمشرعون الألمانيون، الاتحاد الأوروبي على إنهاء سياسة استرضاء نظام الملالي الشرير ودعم رغبة الشعب الإيراني في دولة حرة وديمقراطية.