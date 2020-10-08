شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ منى الحديدى لحصولها على جائزة المرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر وجميع أعضائه، الدكتورة مني الحديدي عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الاعلام بالمجلس القومى للمرأة لحصولها علي جائزة "المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية" للعام الثانى على التوالى ، وهي الجائزة الأولى في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأضاف المجلس في بيان له، أن حصول الدكتورة مني الحديدي على هذه الجائزة للعام الثاني علي التوالي جاء لما حققته من انجازات وجهود في مجال الاعلام والتربية الخاصة، وادخالها مادة البروتوكول والاخلاقيات كي تدرس لطلاب الجامعه مما كان له بالغ الأثر على المستوى العربي والافريقى والعالمي .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة برعاية الدكتورة مايا مرسي قد تقدم بخالص التهاني إلى الدكتورة منى الحديدي عضوة لجنة الإعلام بالمجلس وعضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لحصولها على جائزة "المرأة العربية والمسئولية المجتمعية" للعام الثاني على التوالي، وهي الجائزة الأولى في المسئولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار الدكتورة مني الحديدي للحصول على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني علي التوالي، مؤكدة أنه تكريم مُستحق لما حققته من إنجازات على مدار تاريخها المميز في مجال الإعلام، فضلاً عن أنها تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.