سقوط مستريح جديد بالإسكندرية استولى على مليوني جنيه من ضحاياه

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على مسجل خطر، متهم بالنصب على مواطنين والاستيلاء على مليوني جنيه، بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل.

تلقت إدارة مباحث الأموال العامة بلاغات من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتعرضهم للنصب على يد أحد الأشخاص استولى منهم على مليوني جنيه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن ضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، ويمارس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وأنه استولى على مبلغ مالية من الشاكين تقدر بـ 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

اعترف المتهم بارتكاب الوقائع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.