ضبط 258 طن أسمدة ومبيدات مغشوشة داخل 3 مصانع في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. و أسفرت جهودها عن ضبط (3 مصنع لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (249,898 طن أسمدة – 7,980 طن مبيدات ) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة بنطاق مديرية أمن المنوفية. كما ضبط (17منشأة صناعية) لمخالفة القائمين عليها لاشتراطات (السجل البيئي – مهمات الوقاية والسلامة – رخصة مزاولة النشاط من الجهة المختصة التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة) بنطاق محافظة القليوبية و(57 ) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق مديريتي أمن "الجيزة – القليوبية". جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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