القوى العاملة: تعيين 2110 شباب بينهم 25 من ذوي القدرات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 2110 شباب، بينهم 25 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5762 شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية، صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة 65 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 16 عاملا غير منتظم من المسجلين بالإدارة المختصة بالمديرية.

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وأوضح عفيفي محمد عفيفي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، أن المديرية استخرجت 3942 شهادة قياس مستوى مهارة، وترخيصا بمزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1379 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 247 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 291 منشأة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، وتم التفتيش على 698 منشأة وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضراً، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 437 منشأة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد 11 ندوة في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.​