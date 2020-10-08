ضبط 11 طن تين مجفف فاسد في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، 11 طن تين مجفف غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بحيازة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات كبيرة السلع الفاسدة، تمهيدًا لعرضها للبيع بالأسواق.

استهدفت حملة أمنية الثلاجة المشار إليه، وعثر على 10 أطنان و800 كيلو جرام تين مجفف غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.