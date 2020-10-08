بنك القاهرة يفتتح فرعه الـ 240 بمقر النادى الأهلي بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة افتتاح فرعه الجديد بمقر النادى الأهلي بمدينة الشيخ زايد لينضم إلى شبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية والبالغة نحو 240 فرعا ووحدة مصرفية، بحسب بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

وشهدت فعاليات الاحتفال حضور كل من حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولفيف من مسئولي البنك والنادي والأعضاء.

وأعرب طارق فايد عن اعتزازه بافتتاح الفرع الجديد للبنك بالنادي الأهلي، باعتباره أحد أكبر الأندية الرياضية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقديم كافة الخدمات المصرفية للأعضاء بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لضوابط عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وأضاف فايد أن الفرع الجديد يحظى بمواصفات مميزة تمزج الأناقة بالتطور ليساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك، حيث يعمل الفرع طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية أيضاً حتى الساعة السابعة مساءاً لتقديم أفضل خدماته المصرفية للعملاء المترددين على الفرع من أعضاء النادي.

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وأكد حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن تلك الخطوة تمثل إضافة حقيقية لجهود البنك في مجال التوسع الجغرافي تجسيداً لالتزامه تجاه العملاء من خلال افتتاح فروع للبنك بكبرى المؤسسات في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال إن المراكز التجارية والأندية الرياضية تعد واحدة من أهم المواقع التي يحرص البنك على التواجد بها لتلبية احتياجات عملائه وضمان حصولهم على أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.

وأضاف أنه تم تصميم الفرع وفقاً لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها عالمياً بما يسهم في ترسيخ هوية البنك ويدعم مكانته بالسوق المصرفي، حيث يحرص البنك على اختيار نموذج موحد لشبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بما يتوافق مع خطة التطوير المتكاملة التي ينتهجها البنك.

ومن جانبه، قال محمد حسني، رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك، إن شبكة فروع البنك تعمل على تقديم خدماتها للعملاء في مناطق حيوية عديدة والتي تمنح العملاء تجربة مصرفية متميزة، وخدمات أكثر تطورًا تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر في إنجازها.

وأضاف أنه يتم تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوى خدمة متميزا للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.