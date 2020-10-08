وزير الدفاع التركي: لا طاقة لنا لإضاعة 30 عامًا لكسب الاحترام الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إنه "لا طاقة لنا (الأتراك) لإضاعة 30 عاما أخرى، فالفرصة سانحة الآن أمام آليات الحل لكسب الاحترام الدولي"، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

واعتبر خلال لقائه نظيره اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، أن موقف الذين التزموا الصمت حيال ما وصفه بـ"غزو أرمينيا لقره باغ ومجازرها ضد المدنيين نفاق بمعنى الكلمة".

وأشار إلى أنه "يجب على الجهات الصامتة حيال احتلال الأراضي الأذربيجانية أن تضمن مغادرة أرمينيا لإقليم قره باغ بدلا من الدعوة لوقف إطلاق النار".

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والثلاثاء، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تركيا بتأجيج المعارك في قره باغ من خلال دعمها لأذربيجان.

فيما حذّرت إيران من تحول النزاع إلى "حرب إقليمية"، منددة بانتشار جماعات مسلحة عند حدودها، بعد اتهام دول عدة لتركيا بنقل عناصر من مجموعات موالية لها في شمال سوريا للقتال إلى جانب قوات باكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف "المأساة"، آملًا في وقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن.