رئيس قطاع الاستثمار بالبريد: نعتزم تدشين قطاع للخزانة لتعظيم الربحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال أحمد الخولي، الرئيس الجديد لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة القومية للبريد، لمصراوي، في أول تصريح له توليه منصبه، إن خطته تركز على تدشين قطاع للخزانة والاستثمار في هيئة البريد لأول مرة بهدف تعظيم العائد على استثمار أموال البريد.

وأضاف الخولي أنه سيتم استثمار محفظة أموال البريد بطريقة أكثر احترافية تساهم في تعظيم ربحيته أكثر من الطريقة القائمة حاليا، وذلك بعد إعادة تكوين القطاع وتدشين قطاع للخزانة لإدارة الأموال.

وأوضح أن البريد يعد إحدى الوسائل المهمة للادخار في مصر، كما يتميز بانتشار مكاتبه على مستوى النجوع والقرى والمدن والمحافظات، ليصل عددها إلى 4 آلاف مكتب تقريبا.

Advertisements

وكان شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أصدر قرارا أمس الأربعاء بتعيين أحمد محمد فؤاد الخولي رئيساً لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة.

ويتمتع أحمد محمد فؤاد الخولي بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي ومجالات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية تصل إلى 35 سنة تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية بالقطاع المصرفي في تطوير نظم العمل داخل العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات.

وحصل أحمد محمد فؤاد الخولي على بكالوريوس في الإدارة تخصص إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية، كما شغل العديد من المناصب الهامة في القطاع المصرفي منها مسئول الأسواق المالية والعملات الأجنبية بالمصرف العربي الدولي، ورئيس قسم تسويق الخزانة ببنك قطر الوطني، والمسئول عن المحافظ والأوراق المالية بشركة القاهرة لإدارة المحافظ المالية.

كما تتضمن المناصب التي شغلها الخولي مسئول قطاع الخزانة بالبنك المصري البريطاني HSBC، ورئيس قطاع الخزانة ببنك BNP Paribas سابقا، ورئيس قطاع الاستثمار بـ "Finclear - Dubai"، ومدير تسويق الخزانة بالبنك الاهلي المتحد، ومدير عام لقطاع الخزانة وقطاع المراسلين بالمصرف المتحد، ورئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان.