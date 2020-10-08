جيش كار باخ يعلن استئناف العمليات العسكرية على خط التماس

أعلن جيش دفاع جمهورية كار باخ، المعلنة من جانب واحد، استئناف العمليات العسكرية على خط التماس المباشر.
"فيسبوك"، اليوم الخميس، "في الوقت الحاضر، استؤنفت العمليات العسكرية على المحورين الشمالي والجنوبي (لخط التماس المباشر).
وجاء في بيان تم نشره على صفحة جيش دفاع قره باغ على
من إحكام سيطرتها على الموقف بثبات ووقف نشاط العدو".
ومازالت وحدات جيش الدفاع تتمكن
وأشار البيان - الذي نقلته وكالة انباء سبوتنيك الروسية - إلى أن الوضع في منطقة النزاع ظل متوتراً خلال الليل، ولم تحدث تغييرات كبيرة في الموقف التكتيكي – التعبوي.
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