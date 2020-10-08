طوكيو تسجل 248 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم الخميس تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل 142 حالة فقط.



وقالت الحكومة المحلية في بيان

نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني إن العدد الاجمالي لمصابين الكورونا في طوكيو بلغ حتى الآن 27 ألفا و117 حالة.. فيما انخفض عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة نتيجة تداعيات الفيروس بمقدار حالتين اثنتين عن اليوم السابق وتوقف عند 22 حالة.



ومن بين حالات اليوم، كانت هناك 49 حالة في العشرينات و61 في الثلاثينيات و 42 في الأربعينيات، مما مثل أكبر ثلاث فئات عمرية للحالات الجديدة، وفقا للبيان الرسمي.