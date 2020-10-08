الإمارات : 1089 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 1769 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 1089 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وشفاء 1769 حالة ، ووفاة شخصين إثر الإصابة فيروس كورونا .



وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات

وام اليوم الخميس، أن الحالات التي تم تسجيلها جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة المسجلة 102 ألفا و 929 حالة ، كما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 93 ألفا و 479 حالة، و 438 حالة وفاة.



وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 115 ألفا و 258 فحصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي ، وتم حصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" والمخالطين لهم وعزلهم.