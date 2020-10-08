والتر ريد الطبي: ترامب ألزمنا بتوقيع اتفاقيات عدم إفشاء

قال بعض من العاملين في مركز "والتر ريد" الطبي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلة مفاجئة إلى المركز الطبي العسكري الوطني في 16 نوفمبر 2019، فوض توقيع اتفاقيات عدم إفشاء من الأطباء والموظفين غير الطبيين، ومعظمهم من أفراد الخدمة العسكرية

في الخدمة الفعلية، مشيرين إلى أن طبيبين على الأقل رفضًا التوقيع على الاتفاقيات ولم يسمح لهما لاحقًا بالمشاركة في رعاية الرئيس، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الفيدرالي يحظر تلقائيًا على أي شخص يقدم خدمات طبية إلى الرئيس الأمريكي أو أي مواطن، الكشف عن المعلومات الصحية الشخصية للمريض دون موافقة.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جود ديري في بيان "أي طبيب يعتني بالرئيس ملزم بسرية المريض المكفولة بموجب قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة"، رافضًا التعليق على الإجراءات الداخلية.