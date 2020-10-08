وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية يصل نواكشوط

وصل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان اليوم الخميس إلى نواكشوط في زيارة لموريتانيا .

وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم ، أن الزيارة تدخل في إطار تعزيزعلاقات التعاون بين المملكة العربية إطار تعزيزعلاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة دول الخمس في الساحل.

وكان في استقبل الوزير السعودي بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد وهزاع بن زين بن ضاوي لمطيري سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا . التونسي، وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد وهزاع بن زين بن ضاوي لمطيري سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا .

وتراس موريتانيا مجموعة الساحل الافريقي التي تضم بالاضافة الى موريتانيا كلا من اتشاد والنيجر ومالي وبوركينافاصو.

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