وصل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان اليوم الخميس إلى نواكشوط في زيارة لموريتانيا .
إطار تعزيزعلاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة دول الخمس في الساحل.
وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم ، أن الزيارة تدخل في
التونسي، وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد وهزاع بن زين بن ضاوي لمطيري سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا .
وكان في استقبل الوزير السعودي بمطار نواكشوط الدولي أم
وتراس موريتانيا مجموعة الساحل الافريقي التي تضم بالاضافة الى موريتانيا كلا من اتشاد والنيجر ومالي وبوركينافاصو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية يصل نواكشوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.