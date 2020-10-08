عبدالله يبحث مع رئيس الوزراء الهندي تطورات محادثات السلام

التقى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في عملية السلام الأفغانية والوضع الحالي لمحادثات السلام.



وقال عبدالله في تغريدة على تويتر - نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الخميس: "خلال مناقشتنا الودية،

قمنا بتقييم آخر التطورات في عملية السلام، ومحادثات السلام، ودعم الهند لجهود السلام".



وأضاف رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان: "أكد لي رئيس الوزراء مودي استمرار دعم الهند لعملية السلام وأفغانستان".. لقد شكرته وتقدمت

بالشكر لشعب الهند على الدعوة وكرم الضيافة، كما شكرت الهند على موقفها المبدئي بشأن عملية السلام الأفغانية".



تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء محادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان الشهر الماضي، مما دفع المفاوضين إلى عقد عشرات الاجتماعات الفرعية لتشكيل أجندة وآلية للمفاوضات، غير أن طرفي الحوار لم يضعا صيغة نهائية للقواعد الأساسية، مما يثير التكهنات حول سلامة واستقرار أفغانستان.