الأسد: النظام التركي كان عليه إقناع الإرهابيين بمغادرة إدلب

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن النظام التركي كان عليه إقناع الإرهابيين بمغادرة إدلب وتمكين الجيش السوري والحكومة والمؤسسات السورية من السيطرة عليها، لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ إذ يكون التعاون بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة في إدلب، غير فعال،

مضيفًا "لو كان فعالًا، لما اضطررنا إلى تنفيذ أعمال قتالية أخيرًا في الكثير من مناطق حلب وإدلب"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

واتهم الأسد أنقرة بأنها تقطع على عاتقها مرة تلو

أخرى نفس التعهدات ولم تفِ بأي منها، وقال: "لذلك لا يمكنني القول إن هذا التعاون كان فعالًا. ولكن دعونا نرى، لا تزال لديهم فرصة للضغط على الإرهابيين لمغادرة المناطق الواقعة شمال الطريق السريع M4 في إدلب. هذا هو آخر التزاماتهم بموجب الاتفاق مع الجانب الروسي، لكنهم لم ينفذوه يوما. فلننتظر ونرى".