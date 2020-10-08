اندلاع أعمال شغب في قرغيزستان وإصابة أشخاص

اندلعت أعمال شغب في العاصمة بيشكيك، أسفرت عن إصابة أكثر من ألف شخص، حسب ما أعلنته وزارة الصحة القرغيزية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "خلال كل فترة الاضطرابات، تقدم 1002 شخص للحصول على مساعدة طبية".
وأشارت إلى أنه، تم نقل 204 من المصابين إلى المستشفى، وتمإرسال الباقين "لتلقي العلاج في المستوصفات والمنزل".
ووفقًا للوزارة، لقى شخص مصرعه خلال الاشتباكات بين معارضي الاعتراف بنتائج انتخابات 4 أكتوبر البرلمانية، وعناصر وزارة الداخلية.
وتشهد قرغيزستان منذ أيام أحداثًا متسارعة، بدأت باحتجاجات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وبعد اشتباكات مع الأجهزةالأمنية عمد المحتجون إلى اقتحام مبنى "البيت الأبيض"؛ إذ يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، الذي اتهم بدوره أحزابا في المعارضة، بمحاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة.
وتمكن المتظاهرون من الاستيلاء على مباني البرلمان والحكومة والإدارة الرئاسية ومكتب النائب العام ومبنى البلدية في العاصمة.
وأطلق المتظاهرون سراح الرئيس الأسبق للبلاد ألمازبيك أتامباييف، ورئيس الوزراء الأسبق صبار إيزاكوف وعدد من السياسيين الآخرين من السجن.
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