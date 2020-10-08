“ماكينة” داعش النسائية في قبضة الأمن العراقي

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نساء داعش-صورة ارشيفية
اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن توقيف الأجهزة الأمنية، الخميس، “إعلامية” داعشية تعمل على استقطاب النساء للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشرحت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، انها “نفذت عملية استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة لانتمائها لعصابات داعش”.
واشارت أن “الإرهابية تعمل بصفة إعلامية وتدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انضمامهم إلى صفوف عصابات داعش الإرهابي”.
الاعلامية الداعشية
ولفتت إلى أن المعتقلة تقوم بالترويج للعمليات الإرهابية التي تنفذها عصابات داعش وتبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها.
واضافت أنه “من خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بانتمائها لتلك العصابات الإجرامية، وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاث سنين”.
ووصف بيان الاستخبارات المعتقلة بأنها “إحدى ماكينات داعش الإرهابي حيث تقوم بقيادة حملات إعلامية مزيفة وشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين”.
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