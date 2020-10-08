واشنطن تصادر مواقع إخبارية يديرها الحرس الثوري للحملات الدعائية والتشهيرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 1:20 مساءً

اعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان عن مصادرة 92 موقعا إخباريا على الإنترنت، قالت إن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها لنشر معلومات مضللة.

وقد تم إخفاء أربعة من نطاقات الويب – Newsstand7.com و usjournal.net و usjournal.us و twtoday.net – بدعوى أنها منصات إخبارية حقيقية مقرها الولايات المتحدة، ووصفتها وزارة العدل بأنها خاضعة لسيطرة الحرس الإيراني وتستهدف الأمريكيين بدعاية إيرانية حول السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وفقا لوثائق صدرت الأربعاء.

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واشار البيان إلى أن النطاقات الـ 88 الأخرى استهدفت القراء في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، بينما ترى وزارة العدل الأمريكية أنه تم تشغيلها بالفعل ”لنشر معلومات مضللة مؤيدة لإيران“، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل.

وقال ديفيد أندرسون، المحامي الأمريكي لشمال كاليفورنيا: ”لا يمكن السماح لإيران بالاختباء وراء مواقع إخبارية مزيفة. إذا أرادت إيران أن يُسمَع صوتها باستخدام الوسائل الأمريكية، فعليها أن تكشف عن ألوانها الحقيقية“.

وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن Google و Facebook Inc. و Twitter Inc. ساعدت في التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي. ونقلت قول مساعد المدعي العام الأمريكي جون ديمرز إن ”المؤسسات الإخبارية المزيفة أصبحت منفذا جديدا للمعلومات المضللة التي تنشرها الدول الاستبدادية مع استمرارها في محاولة تقويض ديمقراطيتنا“، وأضاف: ”سنستمر في استخدام جميع أدواتنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام الشركات الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية سرا، ومحاولة التأثير على الجمهور الأمريكي سرا، وزرع الفتنة“.