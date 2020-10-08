مدة مشاهدة المغاربة للقنوات الوطنية ترتفع

أمضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، مدة 3 ساعات و55 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية بشكل يومي، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”.

وكشفت أرقام “سيوميد”، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، خلال الأسبوع، الممتد من 30 شتنبر الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري، زاد بدقيقتين مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه.

وحافظ المسلسل التركي “الوعد”، الذي يعرض على القناة الثانية، على صدارة البرامج الأكثر مشاهدة على القنوات الوطنية، حيث تابع إحدى حلقاته، خلال الأسبوع الماضي، 7161000 مشاهد.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأشخاص، الذين يتجاوز عمرهم 5 سنوات على القنوات الوطنية التالية: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.