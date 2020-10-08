سلاليون يرفضون إحداث منطقة للحرف الصناعية في طنجة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

رفض سلاليون، في طنجة، إحداث منطقة للحرف الصناعية على أراضيهم في منطقة سيدي إدريس.

وعلل سلاليون رفضهم للمشروع، الذي تشرف عليه غرفة الصناعة التقليدية في جهة الشمال، على اعتبار أنه سيحاصر مساكنهم، وسيحجب عليهم رؤية الشارع الرئيسي.

وأوضح سلاليون أن معاناتهم وصلت إلى حد منع منحهم لرخص البناء، مقابل السماح لصاحب المشروع بذلك، وطالبوا بتحويل البقعة الأرضية، التي سيشيد عليها المشروع إلى منطقة خضراء.

من جهته، قال محمد الحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية في جهة الشمال، إن هناك جهات تريد الركوب على الموجة سياسيا، دون أن يسميها.

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وكشف الحميدي لـ”اليوم 24″ أن منح رخص البناء ليس من اختصاص غرفته.

وأضاف الحميدي أن وزارة الداخلية من تسهر على الأراضي السلالية، إذ إن الغرفة تؤدي سومة كراء تبلغ 25 مليون سنتيم سنويا، لما يزيد عن 3 سنوات من أجل الأستفادة من هذه الأراضي.