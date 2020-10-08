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كشفت الفنانة سلمى رشيد، أمس الأربعاء، لأول مرة، عن ملامح وجه طفلها يانيس، في الذكرى الأولى لميلاده.
وشاركت سلمى رشيد صورة رفقة طفلها، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وظهر فيها وجهه المرة الأولى، بعدما كانت تخفيه في الصور، التي نشرتها له سابقا.
وأنجبت سلمى رشيد، في 7 أكتوبر من السنة الماضية، طلفها الأول من زوجها، ومدير أعمالها حسن، ووضعته في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمتنع المشاهير المغاربة عن إظهار ملامح أطفالهم حتى بلوغهم سن معين، وهو أمر قامت به دنيا بطمة مع ابنتها غزل، وتقوم به، حاليا، الفنانة لطيفة رأفت مع ابنتها ألماس.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. سلمى رشيد تكشف ملامح ابنها في ذكرى ميلاده الأولى- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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