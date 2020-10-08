أبيضار: أتعرض للتهديد بالتصفية وباغتصاب ابنتي

قالت الفنانة لبنى أبيضار، إنها تتعرض لتهديدات بالتصفية، والاعتداء على ابنتها، بسبب نشرها نكتة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي.
أبيضار قالت، أمس الأربعاء، إنها تتعرض “لهجوم خطير، وتهديد بالقتل، سواء عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق مسنجر”، بسبب نشرها، يوم أمس الثلاثاء، نكتة على حائطها الفايسبوكي، يرى مهددوها أنها أساءت في محتواها إلى الدين الإسلامي.
ـوأوضحت أبيضار، في تدوينة أخرى، أنها تتعرض “لهجوم خطير، وتهديد بالقتل سواء عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق مسنجر”.
وأشارت أبيضار إلى تأثر حالتها النفسية، بسبب ما يحصل معها، وقالت: “أشعر بإرهاب نفسي خطير، بسبب شيء لم أقترفه”.
وادعت أبيضار أن شخصا ما هددها عبر الهاتف، باغتاصب ابنتها، متسائلة عن مدى علاقة صاحب التهديد بالإسلام، وهل يظن أنه بهذا الشكل سينصف دينه؟
وكانت أبيضار قد أوضحت في تدوينة سابقة أن نشرها للنكتة لا يستحق كل هذه الضجة، بل هي عادية، و يرردها حتى من يقدمون أنفسهم بالملتزمين دينيا، حسب قولها.
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