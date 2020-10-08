شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 78524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و971 وفاة خلال 24 ساعة.

Advertisements ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 6.84 مليون إصابة و105526وفاة. وخففت السلطات الهندية في الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.

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