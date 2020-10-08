- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا والان مع التفاصيل
الخميس 8 أكتوبر 2020
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 835 ألفا و901 حالة حتى صباح اليوم الخميس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 32562 حالة.
وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا حتى صباح الأربعاء.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.