شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تقيل رئيس جهاز الأمن القومي والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 نقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن القصر الرئاسي أن الرئيس آرمين سركيسيان وقع اليوم الخميس مرسوما بإقالة مدير جهاز الأمن القومي أرجيشتي كياراميان.

وأضافت الوكالة أنه تم توقيع مرسوم آخر بتعيين ميكائيل هامباردزوميان قائما بأعمال مدير جهاز الأمن القومي. Advertisements وأوضحت الوكالة أن الرئيس وقع على المرسومين بناء على مقترح من رئيس الوزراء. ولم تذكر الوكالة سبب الإقالة، التي تأتي في وقت تتواصل فيه التوترات بين أرمينيا وجارتها أذربيجان.

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