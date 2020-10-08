قرغيزستان تغلق حدودها وسط اضطرابات

الخميس 8 أكتوبر 2020

قال عمر بك سوفان علييف نائب رئيس مجلس الأمن في قرغيزستان اليوم الخميس إن البلاد أغلقت حدودها لضمان الأمن وسط الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة.



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وأجبرت الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف حكومة قرغيزستان على الاستقالة هذا الأسبوع.

كما ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد مما ترك البلاد بلا قيادة واضحة.