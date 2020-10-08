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قرغيزستان تغلق حدودها وسط اضطرابات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 8 أكتوبر 2020

قال عمر بك سوفان علييف نائب رئيس مجلس الأمن في قرغيزستان اليوم الخميس إن البلاد أغلقت حدودها لضمان الأمن وسط الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة.

 

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وأجبرت الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف حكومة قرغيزستان على الاستقالة هذا الأسبوع.

 

كما ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد مما ترك البلاد بلا قيادة واضحة.

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