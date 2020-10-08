شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يهنئون الشيخ مشعل الأحمد باختياره وليا للعهد والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

Advertisements وتمنى رئيس الدولة لولي عهد الكويت التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمناسبة نفسها سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه في أداء مهامه وأعماله.

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