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إصابة شرطيين في حادث غامض شمال باريس

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 8 أكتوبر 2020

أصيب شرطيان أحدهما في حالة خطرة إثر إطلاق نار بمدينة إيربلاي شمال العاصمة الفرنسية باريس، في حادث لم تتضح ملابساته بعد.

 

وقال رئيس بلدية مدينة إيربلاي اليوم الخميس إن شرطيين أصيبا بعد إطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مضيفا أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم.

 

وأضاف رئيس بلدية المدينة فيليب رولو لتلفزيون (بي.إف.إم) إن حالة أحد الجرحى خطيرة وأن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

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ولم تتضح الملابسات الدقيقة لإطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الوضع.

 

والجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

والشهر الماضي أصيب شخصان في هجوم بساطور أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 بالرصاص في 2015 لنشرها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

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